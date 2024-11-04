لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أن هناك اجتماعا اليوم الإثنين؛ من أجل بحث أحداث مباراة الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: لجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع، وأي حكم يخطئ هيتحول للتحقيق لكن مش هنعلن عن ده للعام.

وأضاف: الأخطاء واردة، ومحدش هيقدر يمنعها، ومفيش حد كبير على الحساب حسب اللوائح.

وتابع: لجنة الحكام ستجتمع غدا علشان يتم مناقشة الحالات الجدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مفيش أخطاء متعمدة من الحكام، وهيتم سماع حديث غرفة الفار وناخد قرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.