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لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

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لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أن هناك اجتماعا اليوم الإثنين؛ من أجل بحث أحداث مباراة الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: لجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع، وأي حكم يخطئ هيتحول للتحقيق لكن مش هنعلن عن ده للعام.

وأضاف: الأخطاء واردة، ومحدش هيقدر يمنعها، ومفيش حد كبير على الحساب حسب اللوائح.

وتابع: لجنة الحكام ستجتمع غدا علشان يتم مناقشة الحالات الجدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مفيش أخطاء متعمدة من الحكام، وهيتم سماع حديث غرفة الفار وناخد قرار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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