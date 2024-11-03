الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مدرب مانشستر يونايتد: أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على تشيلسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدرب مانشستر يونايتد: أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على تشيلسي - أخبار كلمتك

مدرب مانشستر يونايتد: أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على تشيلسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - عبر  مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، رود فان نيستلروي، رضاه عن أداء لاعبيه، رغم التعادل مع الضيف تشيلسي (1-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال فان نيستلروي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بشكل عام كان أداءً جيدًا للغاية.. لقد قدم اللاعبون أداءً جيدًا حقًا، وقاتلوا في كل شبر من الملعب.. كان من الجيد جدًا مشاهدة ذلك الجزء".


وأضاف: "بشكل عام، كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر للفوز بالمباراة.. من المؤسف أننا لم نتمكن من ذلك.. بشكل عام، أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأننا لم نفز".


وتابع: "إنها رحلة عاطفية مليئة بالأحداث، لقد مر أسبوع كامل تقريبًا، حيث حدثت الكثير من الأشياء.. كانت وظيفتي هي تثبيت السفينة.. لقد تفاعل اللاعبون بشكل جيد للغاية، وهو شيء يمكن البناء عليه في المباراتين التاليتين".

وعن مستقبله مع الشياطين الحمر، بعد وصول المدرب البرتغالي الجديد، روبن أموريم، قال فان نيستلروي: "لقد أتيت إلى هنا لمساعدة النادي بأي شكل من الأشكال.. بعد هاتين المباراتين، سيستمر هذا، ونأمل أن ينجح الأمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق