انتقد الحكم، احتفال جنوني من مورينيو بعد هدف فنربخشة القاتل ضد طرابزون (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - احتفل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، بطريقة مجنونة بعد إحراز فريقه هدف قاتل ضد طرابزون سبور في الوقت بدل الضائع، ليخطف فوزا 3 / 2 ضمن الجولة الحادية عشرة للدوري التركي.

تقدم فريد لصالح فنربخشة في الدقيقة 42، وسجل سيمون بانزا ثنائية من ضربتي جزاء لصالح طرابزون سبور في الدقيقتين 59 و67 من عمر المباراة، قبل أن يدرك فنربخشة التعادل بهدف المخضرم إدين دجيكو في الدقيقة 75، صم أحرز سفيان أمرابط هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وركض مورينيو داخل أرض الملعب بعد هدف أمرابطن احتفالًا بالفوز الذي تحقق في الوقت القاتل، حيث رفع الفوز رصيد فنربخشة إلى 23 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن جلطة سراي المتصدر.

وحقق فنربخشة فوزه السابع هذا الموسم بالدوري التركي مع مدربه مورينيو، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

وسجل أمرابط هدفه الأول مع فنربخشة الذي انضم إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة بعد نهاية تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مورينيو يهاجم حكم مباراة فنربخشة وطرابزون سبور

فيما أعرب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة عن غضبه على حكم مباراة فريقه ضد طرابزون سبور قائلا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا نريد أن نرى الحكم أتيلا كاراوجلان في مبارياتنا مرة، نحن نحارب النظام بالكامل ولا نريد أن نرى ذلك الحكم كحكم فيديو أو ساحة في مبارياتنا، كان هناك حكم شاب في الساحة ولكن كاراجولان كان خلفه وأهم رجل في المباراة كان خفيا، أنا أتحدث بالنيابة عن جميع جماهير فنربخشة، نحن لا نريده لا نريد ذلك الحكم ولا نريد وجوده خاصة كحكم فيديو".

وتابع "لقد أخبروني بشيء ولم أصدقه ولكن الأمور كانت أسوأ، هذا صعب جدا، نحن نلعب ضد منافسين جيدين ولكننا أيضا نلعب ضد النظام وضد تقنية الفيديو ولهذا احتفلنا بتلك الطريقة، نلعب ضد ناس أقوياء جدا ولكننا لا نستسلم".

وواصل "أنا غاضب من جماهير فنربخشة الذين أحضروني هنا، لقد أخبروني بنصف ما يحدث فقط وإذا أخبروني بالحقيقة كاملة لم أكن سأقود الفريق، أخبروني ببعض الأشياء ولم أصدقها ولكن الأمور كانت أسوا مما أخبروني به، ألم تستحق لعبة برايت بطاقة حمراء؟ ألم يراها؟ الحكم لم يحتسبها هل كان يشرب القهوة؟ لكنه كان بانتظار احتساب ركلتي جزاء لهم".

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