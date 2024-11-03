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عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو) - أخبار كلمتك

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عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو) - أخبار كلمتك

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق: التحكيم ضحية ولن أعود للعملة بلجنة الحكام مرة أخرى في ظل الظروف الحالية.

مشكلة الحكام المصريين

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اآخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": الحكام المصريين لم يتلقوا أي دورات تدريبية طوال الـ3 سنوات الماضية، منذ أن تمت الاستعانة بالخبراء الأجانب.

نفوذ وقوة الأندية

وأشار إلي أن بعض أندية الدوري الممتاز لها سلطة وقوة تتفوق على اتحاد الكرة، وبالتالي لا يوجد أي حماية للحكام المصريين، معقبا: حكامنا هم الحلقة الأضعف في المنظومة.

وتابع: خبير التحكيم الأجنبي لا يصلح للدوري المصري ولا يجيد التعامل مع أزمات اللعبة، ويجهل كيفية التعامل مع حكامنا وطرق الاختيار للمباريات.

جهاد جريشة يوضح لـ كلمتك أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

مصدر باتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن طلب الأهلي خبيرا أجنبيا لرئاسة لجنة الحكام


وواصل: توفير مناخ جيد للحكام المصريين أحد أهم أسباب نجاح المنظومة والقضاء على السلبيات.

تصريح جهاد جريشة

وعلق على تصريح جهاد جريشة بشأن أحقية الأهلي في طلب خبير تحكيم أجنبي والدفاع عن حقوقه، علق عصام عبد الفتاح:"أهان الحكام وطعن في قدراتهم وإمكانياتهم".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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