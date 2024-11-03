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مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - تستعد أندية الدوري المصري الممتاز، لخوض مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2024 - 2025.

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل، والذي يشهد ثلاث مباريات، ثم تستأنف المباريات يوم الجمعة بثلاث مباريات، وتختتم مباريات هذه الجولة بإقامة المباريات الثلاث الأخيرة بها.. وتستعرض كلمتك مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز على النحو التالي:

مباريات الدوري الممتاز الخميس 7 نوفمبر 

الاتحاد السكندري مع حرس الحدود، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد الأسكندرية

غزل المحلة مع طلائه الجيش، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد غزل المحلة 

الأهلي مع زد إف سي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب 

الزمالك يواجه سموحة في الدوري، كلمتك
الزمالك يواجه سموحة في الدوري، كلمتك

مباريات الدوري الممتاز الجمعة 8 نوفمبر

سموحة مع الزمالك، تنطلق في الخامسة مساءا على استاد الجيش ببرج العرب

بتروجيت مع مودرن سبورت، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد الكلية الحربية

إنبي مع بيراميدز، وتنطلق في الثامنة مساءا على استاد بتروسبورت

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، كلمتك
مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، كلمتك

مباريات الدوري الممتاز السبت 9 نوفمبر

البنك الأهلي مع فاركو، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد السلام

المصري مع الجونة، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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