الرياضة - 09:55 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار في مصر في مساء التعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات اليوم، نحو 48.95 جنيه للشراء، 49.05 جنيه للبيع، وظل مستقرا على هذا السعر حتى نهاية التعاملات.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار خلال التعاملات الختامية

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.95 جنيه للشراء، 49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.96 جنيه للشراء، 49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.97 جنيه للشراء، 49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.95 جنيه للشراء، 49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.96 جنيه للشراء، 49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.96 جنيه للشراء، 49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 94.05 جنيه 48.95 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.03 جنيه 48.93 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.03 جنيه 48.93 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.06 جنيه 48.96 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 94.05 جنيه 48.95 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 94.05 جنيه 48.95 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.06 جنيه 48.97 جنيه