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المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

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المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريبه مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره  الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.
 

موعد مباراة المصري والجونة

ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته بالجولة الثانية من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت الموافق التاسع من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.
 

المصري يفوز على الطلائع

وكان المصري حقق الفوز بمباراته في الجولة الأولى من الدوري وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق  الأميرية - أحد اندية الدرجة الثانية بالقاهرة  - بأربعة أهداف دون رد  في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين  عصر  الخميس على ستاد الكلية الحربية  

المصري: ثنائي المصري في معسكر منتخب الشباب لشهر نوفمبر

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي أحمد وهب وأحمد أبو الفتح شرف للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عام والذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي والمقرر إقامته بفندق المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة  السادس من أكتوبر خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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