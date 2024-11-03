مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:57 - رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد غد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:57 - رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد غد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد غد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة، وأكد أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد الدولي: شرفت بلقاء الرئيس السيسي وكان اجتماعا مثمرا وملهما

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق