الرياضة - 12:57 - رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد غد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة، وأكد أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.