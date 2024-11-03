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مصطفى حمدي: خطة طموحة للنهوض بمستوى منتخبات الرماية - أخبار كلمتك

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مصطفى حمدي: خطة طموحة للنهوض بمستوى منتخبات الرماية - أخبار كلمتك

مصطفى حمدي: خطة طموحة للنهوض بمستوى منتخبات الرماية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - كشف مصطفى حمدي نجم منتخب مصر السابق والمرشح على رئاسة اتحاد الرماية، أنه يمتلك خطة طموحا من أجل النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، ودفعها نحو تحقيق الإنجازات في كافة المحافل الدولية والقارية.

وقال مصطفى حمدي: إن الرماية المصرية تمتلك رماة على أعلى مستوى، وأن اللاعبين ينقصهم فقط اكتساب الخبرات الكافية من أجل المنافسة على حصد الميداليات.

 نشر اللعبة في عدد كبير من أندية المحافظات

وأكد "حمدي"، أن نشر اللعبة في عدد كبير من أندية المحافظات أمر ضروري للحفاظ على تطور وتفوق المنتخبات، وخلق أجيال من اللاعبين يمكنهم حمل راية مصر في مختلف المشاركات سواء كانت دولية أو قارية.

صراع ثلاثي في انتخابات اتحاد الرماية

وينطلق يوم الأربعاء المقبل ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية من خلال اتحاد الرماية، والمقرر إقامتها في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، وتنطلق في الـ11 صباحًا.

وتشهد انتخابات الرماية صراعًا ثلاثيًّا على مقعد الرئاسة، حيث يتنافس كل من: حازم حسني رئيس الاتحاد الحالي ومحمد الشاذلي ومصطفى حمدي.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الرماية 19 هيئة لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور (50%+1).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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