تشكيل برشلونة المتوقع أمام اسبانيول في ديربي كتالونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - ديربي كتالونيا، يستعد برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول، اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

ومن المتوقع إجراء فليك بعض التعديلات حيث سيدخل دي يونج في مكان مارك كاسادو في خط الوسط وسيكون شريكه بيدري، على أن يتم الدفع بأولمو أمامهما، وسيكون يامال ورافينيا على الأطراف مع وجود روبيرت ليفاندوفسكي في العمق.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام اسبانيول

بينا، كوندي، كوبارسي، إنيجو مارتينيز، بالدي، دي يونج، بيدري، يامال، أولمو، رافينيا، ليفاندوفسكي.





ويستأنف فريق برشلونة مشواره في الليجا، اليوم الأحد بمواجهة الديربي الكتالوني أمام إسبانيول بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0 في ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول



تنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول



تذاع مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا عبر قناة beIN sports HD 3.

ترتيب برشلونة وإسبانيول

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

ويحتل إسبانيول المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.