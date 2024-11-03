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تشكيل برشلونة المتوقع أمام اسبانيول في ديربي كتالونيا - أخبار كلمتك

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام اسبانيول في ديربي كتالونيا - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام اسبانيول في ديربي كتالونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - ديربي كتالونيا، يستعد برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول، اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

 

 

ومن المتوقع إجراء فليك بعض التعديلات حيث سيدخل دي يونج في مكان مارك كاسادو في خط الوسط وسيكون شريكه بيدري، على أن يتم الدفع بأولمو أمامهما، وسيكون يامال ورافينيا على الأطراف مع وجود روبيرت ليفاندوفسكي في العمق.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام اسبانيول

 بينا، كوندي، كوبارسي، إنيجو مارتينيز، بالدي، دي يونج، بيدري، يامال، أولمو، رافينيا، ليفاندوفسكي.


 

ويستأنف فريق برشلونة مشواره في الليجا، اليوم الأحد بمواجهة الديربي الكتالوني أمام إسبانيول بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على ريال مدريد في الكلاسيكو  4-0 في ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول


تنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول


تذاع مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا عبر قناة beIN sports HD 3.

ترتيب برشلونة وإسبانيول

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

ويحتل إسبانيول المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط فقط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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