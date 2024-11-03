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الرياضة - 09:17 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.. بكام الكيلو؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.. بكام الكيلو؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.. بكام الكيلو؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:17 صباحاً - سجلت أسعار اللحوم المحلية والمستوردة ثباتًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، مؤكدة استمرار حالة الاتزان في السوق.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

-سجل كيلو العرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

- تتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

-بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

- وصل سعر اللحمة البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

- بلغ سعر اللحمة الضاني نحو 520 جنيهًا.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

- وصل سعر اللحم الضأن إلى 350 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكبدة إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

سجل سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما بلغت الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه.

كما وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا.

وبلغ سعر عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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