الرياضة - 09:17 - «كرتونة الأبيض» بـ 153 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:17 صباحاً - أسعار الدواجن والبيض اليوم.. حافظت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، على استقرارها في الأسواق والمحال التجارية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر الدواجن البيضاء في البورصة 70 و69 جنيه مصري بينما تباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 80 و79 جنيه مصري.

- سعر الدواجن الحمراء الساسو في البورصة بين 88 و89 جنيه مصري للكيلو، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 98 و99 جنيه مصري للكيلو.

- سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 119 و120 جنيه مصري ليصل إلى المستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 139 و140 جنيه مصري.

- سعر كيلو البانيه اليوم بين 205 و210 جنيه مصري حسب اختلاف الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر كتكوت البط المسكوفي سجل 42 جنيها.

- سعر كتكوت البط الفرنساوي سجل 21 جنيها.

- سعر كتكوت الجيل الثاني بلغ 14 جنيها.

- سعر كتكوت روزي بيور بسعر 16 جنيها.

أسعار البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 156 جنيه مصري جملة، لتباع للمستهلك بسعر حوالي 166 جنيه مصري.

- بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 153 جنيه مصري، مما يجعل سعر بيعها للمستهلك يصل إلى 163 جنيه مصري.

- وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى التالي: 155 جنيه مصري، ليباع للمستهلك بسعر 165 جنيه مصري.