الرياضة - 09:17 - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:17 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، في البنوك العاملة داخل مصر، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.902جنيه للشراء، و12.843 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 12.902جنيه للشراء، و 12.843 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، بلغ نحو 12.902جنيه للشراء، و 12.843 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 12.91 جنيه للشراء، و 12.861 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، بلغ نحو 12.894جنيه للشراء، و 12.843 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 12.91جنيه للشراء، و 12.858 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي، بلغ نحو 12.915 جنيه للشراء، و 12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، بلغ نحو 12.918 جنيه للشراء، و 12.883 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي، بلغ نحو 12.903جنيه للشراء، و 12.857 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة، بلغ نحو 12.899جنيه للشراء، و 12.798 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، بلغ نحو 12.917 جنيه للشراء، و 12.781 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، بلغ نحو 12.904جنيه للشراء، و 12.452 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، بلغ نحو 12.9 جنيه للشراء، و 12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك أجريكول، بلغ نحو 12.967جنيه للشراء، و 12.8 جنيه للبيع.