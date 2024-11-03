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الرياضة - 09:17 - المكرونة بـ 90 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - المكرونة بـ 90 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - المكرونة بـ 90 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:17 صباحاً - أسعار الأسماك والجمبري اليوم.. شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية، داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر الأسماك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الأسماك والجمبري اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الأسماك

سعر السمك البلطي اليوم

- استقر سعر السمك البلطي الكبير اليوم، ليتراوح ما بين 82 و84 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 78 و80 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فتراوح سعره اليوم ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

الأسماك

أسعار السمك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 180 و300 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 90 و190 جنيها.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 145 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 90 و250 جنيهًا.

الأسماك

أسعار الأسماك المجمدة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 180 إلى 240 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 و60 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- حقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

الأسماك والجمبرى

أسعار الجمبري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

- ارتفع سعر الجمبري الجامبو، ليتراوح بين 570 و700 جنيه للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يبلغ ما بين 520 و550 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 370 و500 جنيه للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 170 و350 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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