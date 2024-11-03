اليوم، دجلة يصطدم بكهرباء الإسماعيلية والمنصورة أمام القناة بالجولة الخامسة بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:12 صباحاً - دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20.

ويشهد اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة بدوري المحترفين إقامة 5 لقاءات نارية ويعد أبرزهم صدام المنصورة أمام القناة والسكة الحديد مودرن ضد طنطا وكهرباء الإسماعيلية مع وادي دجلة.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا الإثنين بإقامة الـ 5 لقاءات المتبقية، وعلى رأسها لقاء بلدية المحلة ضد بروكسي، والمقاولون العرب أمام بترول أسيوط.

مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا

السكة الحديد مودرن ضد طنطا

المنصورة ضد القناة

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الخامسة

1- المقاولون العرب 10 نقاط

2- وادي دجلة 10 نقاط

3- بروكسي 8 نقاط

4- أسوان 8 نقاط

5- القناة 7 نقاط

6- كهرباء الاسماعيلية 7 نقاط

7- أبو قير للأسمدة 7 نقاط

8- الترسانة 7 نقاط

9- سبورتنج 5 نقاط

10- لافيينا إف سي 5 نقاط

11- وي 5 نقاط

12- ديروط 4 نقاط

13- بلدية المحلة 4 نقاط

14- السكة الحديد 4 نقاط

15- منتخب السويس 4 نقاط

16- بترول أسيوط 3 نقاط

17- الداخلية 3 نقاط

18- راية 2 نقاط

19- طنطا‏ نقطة واحدة

20- المنصورة بدون نقاط



نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين

لافيينا ضد طنطا 1-1

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2-2

القناة ضد ديروط 1-0

الترسانة ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

منتخب السويس ضد سبورتنج 0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة 0-1.

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.