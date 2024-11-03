الرياضة - 08:58 - الطن بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:58 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. استقرت أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء خلال تعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، وسجل سعر طن حديد عز نحو 39 ألف جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2830 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 38000 جنيهًا.

وصل سعر طن حديد عز إلى 39000 جنيهًا.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيهًا.

أما عن سعر طن حديد سرحان والعشري فسجلوا نطاقا سعريا 36000 جنيهًا.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 39000 جنيهًا.

أما عن مصر ستيل وصل إلى 37000 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2170 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2300 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

- وصل سعر طن أسمنت النصر إلى 2830 جنيهًا.

- في حين بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2800 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

في حين بلغ سعر طن أسمنت الواحه الأبيض نحو 4140 جنيهًا.

وصل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة إلى 4120 جنيهًا.

فيما سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال نحو 4000 جنيهًا.