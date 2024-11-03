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الرياضة - 08:42 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:42 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:42 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:42 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على استقراره في مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، محتفظًا بمستوياته السابقة دون تغييرات تذكر، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 48.89 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو 48.89 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 48.90 جنيه للشراء، 49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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