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الرياضة - 07:37 - اليوم.. بنك ناصر يستأنف صرف معاشات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:37 - اليوم.. بنك ناصر يستأنف صرف معاشات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:37 - اليوم.. بنك ناصر يستأنف صرف معاشات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:37 صباحاً - يستأنف بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات نوفمبر 2024 من الفروع، وسط تيسير كل الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

كان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك قد حرصت على فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية أمس السبت، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع، وذلك في اطار الحرص على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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