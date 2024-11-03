الرياضة - 07:05 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:05 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بمستهل تعاملات اليوم الأحد 3-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

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اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4309 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3950 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3231 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2513 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيه.