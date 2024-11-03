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هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا وكولر أنقذ الموقف - أخبار كلمتك

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هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا وكولر أنقذ الموقف - أخبار كلمتك

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا وكولر أنقذ الموقف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 06:48 صباحاً - تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حزين لعدم فوز الإسماعيلي أمام غزل المحلة والفريق في أرض الملعب كان مميزا للغاية، المشكلة في الفريق من وجهة نظري حاليًا هي عدم وجود بديل والنواحي البدنية لن تسعفه لنهاية الموسم".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا لم يستفد من من هزيمة السوبر المصري ضد نظيره الأهلي، والمدير الفني للفريق أيمن الرمادي ماعندوش وسطية يا الفوز يا الخسارة بنتيجة كبيرة".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي كان من الممكن أن يخسر بنتيجة كبيرة في الشوط الأول، وأريد تحية كولر بسبب تغيير شكل الأهلي في الشوط الثاني".

الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما

نجح النادي الأهلي، في تحقيق رقم غائب في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل 5 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى، على استاد السلام بالقاهرة.

وأحرز المارد الأحمر، خماسية في مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي.

الأهلي يحقق رقم غائب منذ 1990


ولم يسجل الأهلي 5 أهداف في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز، منذ تغلبه على المنصورة بنتيجة 6-0 يوم 17 سبتمبر 1990 في الدوري موسم 1990-1991.


ولم يهز الأهلي، شباك سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف من قبل، خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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