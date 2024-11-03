رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا - أخبار كلمتك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

هادي خشبة: محمد رمضان أعاد الانضباط بين لاعبي الأهلي في وقت قصير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هادي خشبة: محمد رمضان أعاد الانضباط بين لاعبي الأهلي في وقت قصير - أخبار كلمتك

هادي خشبة: محمد رمضان أعاد الانضباط بين لاعبي الأهلي في وقت قصير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - أعرب هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الرياضي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بتولي تلك المهمة أمس الأول الجمعة.

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN: المفاوضات مع مسؤولي أهلي طرابلس الليبي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وحينما تلقيت الاتصالات من إدارة النادي، رحبت على الفور، وسعيد بتولي منصب المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة داخل منظومة كبيرة مثل نادي أهلي طرابلس، وسيخوض الفريق معسكرًا بالقاهرة لمدة أسبوعين.

وتطرق خشبة للحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها الأحمر بخماسية مقابل هدفين على ستاد السلام، قائلًا:

الأهلي قدم أداءً متواضعًا في الشوط الأول، لكن سرعان ما تغيرت الأمور في شوط المباراة الثاني، ونجح لاعبو القلعة الحمراء في فرض السيطرة ومضاعفة النتيجة.

تجربة محمد رمضان

وأضاف: سعيد بنجاح تجربة محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للأهلي، فقد نجح في إعادة الانضباط والالتزام بين لاعبي المارد الأحمر في فترة زمنية قصيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق