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عماد فاروق: الصدفة قادتني للاجتماع مع محمد رمضان قبل منصبي بالأهلي - أخبار كلمتك

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عماد فاروق: الصدفة قادتني للاجتماع مع محمد رمضان قبل منصبي بالأهلي - أخبار كلمتك

عماد فاروق: الصدفة قادتني للاجتماع مع محمد رمضان قبل منصبي بالأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 04:52 صباحاً - كشف عماد فاروق، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، عن سر العزومة التي تسببت في تعرفه بالكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للقلعة الحمراء.

وقال عماد فاروق، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الصدفة قادتني للاجتماع مع محمد رمضان في جلسة ودية مع بعض لاعبي الأهلي القدامى".

 


وأضاف: “بعد جلستي مع محمد رمضان بأيام قليلة طلب مني التواجد كمعد نفسي لفريق كرة القدم، ومحمد رمضان تواصل معي يوم 18 وطلب مني التفكير في العمل في فريق كرة القدم”.

وتابع عماد فاروق: “محمد رمضان كان يتعامل معي كفرد داخل خلية لحل الأزمات، وكان هناك توافق فكري كبير بيني وبين محمد رمضان”.

أزمة كهربا 

واختتم: “محمد رمضان لم يتحدث معي في أزمة كهربا خلال بطولة السوبر، وكان يسألني حول كيفية حل أمور داخل الفريق له ولآخرين داخل النادي”.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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