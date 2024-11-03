الرياضة - 04:09 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقا لـ طقس اليوم تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 16

بنها 26 18

دمنهور 25 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 19

المنصورة 26 18

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 19

الإسماعلية 27 15

السويس 26 16

العريش 26 15

رفح 25 14

رأس سدر 26 17

نخل 24 9

كاترين 19 7

الطور 26 17

طابا 24 18

شرم الشيخ 29 21

الإسكندرية 25 19

العلمين 24 18

مطروح 24 17

السلوم 23 17

سيوة 24 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 29 20

مرسى علم 31 22

شلاتين 29 22

حلايب 27 23

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 23

الفيوم 26 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 15

قنا 29 16

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادي الجديد 28 12

أبوسمبل 29 16