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«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

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الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

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اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:09 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:09 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:09 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار ارتفاعاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 3-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.89 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك كريدي أجريكول نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك فيصل الإسلامي نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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