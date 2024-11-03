الرياضة - 04:09 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار ارتفاعاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 3-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.89 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك كريدي أجريكول نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سجل الدولار فى بنك فيصل الإسلامي نحو 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.