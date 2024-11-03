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الرياضة - 03:37 - ألمانيا.. احتراق قطار بالكامل في محطة ببرلين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:37 - ألمانيا.. احتراق قطار بالكامل في محطة ببرلين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:37 - ألمانيا.. احتراق قطار بالكامل في محطة ببرلين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:37 صباحاً - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد، باشتعال النيران في قطار إقليمي في محطة أرينسفيلده للسكك الحديدية في برلين، دون وقوع إصابات.

وكتبت الصحيفة نقلا عن ممثل شركة السكك الحديدية الألمانية "Deutsche Bahn": "في محطة آرنسفيلده في برلين مارزان، اشتعلت النيران في قطار إقليمي بأكمله.. المحطة مغلقة حاليا.. ولم تقع إصابات".

وذكرت أن القطار مملوك لشركة Niederbarnimer Eisenbahn الخاصة.

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء والطوارئ هرعوا إلى مكان الحادث، كما تتواجد الشرطة أيضا في المحطة للتحقيق في ملابسات الحادث.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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