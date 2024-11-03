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جيرارد يرد على غضب جماهير الاتفاق بعد ثنائية القادسية بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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جيرارد يرد على غضب جماهير الاتفاق بعد ثنائية القادسية بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

جيرارد يرد على غضب جماهير الاتفاق بعد ثنائية القادسية بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:32 صباحاً - أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق السعودي، تحمله مسئولية خسارة فريقه أمام القادسية، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق القادسية الفوز على الاتفاق 2-0 في ديربي الشرقية التي أقيم مساء السبت في ختام الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محبط جدا من النتيجة لأن الأداء كان حاضرا والروح كانت متواجدة، والقادسية استغل فرصتين وسجلهما وفاز".

 

ورد جيرارد على الأخطاء الدفاعية المتواصلة التي تقتل جهود الفريق خاصة أن المباراة المقبلة أمام الهلال، موضحا: "الهدف الأول كان من كرة ثابتة وفي الهدف الثاني تكررت غلطة مدافع شاب، وعلينا الصبر على مدافعينا الشبان، وأنا أتحمل المسؤلية كاملة".

وأشار ستيفن جيرارد: "شكرت اللاعبين على ما قدموه وأكدت لهم رضائي الكبير وأن النتائج الماضية هي من وضعت فريقنا في هذا الموقف".

وأشار: "نستحق ركلة جزاء في المباراة، والحكم لم يعد فيها لتقنية الفار، وهذا حصل في مباراة سابقة مع عبدالله رديف وتم طرده، نحن نريد أن يستفيد الحكام من التقنية المتوافرة حتى تساعدهم على صحة القرارات".

وتابع: "نعمل دائما ونسعى لتطوير الفريق ووظيفتي إعادة اللاعبين لوضعهم وأي انتقاد أو إحباط يوجه لي لأني أتحمل المسؤولية".

وعن صافرات الاستهجان التي وجهت له من قبل الجماهير بعد نهاية المباراة، أكد المدرب الإنجليزي: "هذه وظيفتي وأستخدم خبرتي في التعامل مع هذه المواقف".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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