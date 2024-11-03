أسامة عرابي: كبرياء واسم الأهلي سبب عودته في أي مباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:16 صباحاً - أعرب أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أسامة عرابي خلال لقائه ببرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي درس فريق سيراميكا كليوباترا وأدار المباراة بشكل مميز في الشوط الثاني.

وشدد: “الأهلي فقد السيطرة على خط الوسط في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا وكبرياء واسم الأهلي السبب الأول وراء عودة الفريق لمستواه في أي مباراة".



وأشار أسامة عرابي إلى أن الأهلي كان الأفضل أمام سيراميكا كليوباترا وسيطر بشكل كبير على المباراة، لكنه لم يستغل ارتباك المنافس بعد استقباله الهدف الثالث حيث كانت أمامه فرصة لتسجيل أكثر من هدف ويحقق نتيجة تاريخية.

وواصل أسامة عرابي، أن وسام أبو علي أمامه فرصة كبيرة للفوز بلقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي مع الأهلي في ظل تألقه المستمر مع الفريق.

وحول استقبال فريق سيراميكا كليوباترا أهداف كثيرة في المباريات قال أسامة عرابي:سيراميكا كليوباترا منظم ولكنه مخترق دفاعيا وسهل أن يستقبل أهداف كثيرة.

وعن مستوى يوسف أيمن مدافع الأهلي مع الفريق قال أسامة عرابي: جيد ولكنه مش نجم كبير، مضيفًا أن هناك لاعبين متميزين محترفين أفضل منه، مضيفًا أن الأهلي ينتظر بقوة عودة المغربي أشرف داري للمشاركة مع الفريق.

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