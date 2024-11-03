الرياضة - 02:32 - أبرزها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:32 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الأحد 3 - 11 - 2024 عدة مباريات مهمة فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة برشلونة ضد إسبانيول فى الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام X أستون فيلا - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X تشيلسي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X لاس بالماس - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

برشلونة X إسبانيول - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X ريال سوسييداد - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X أتالانتا - الساعة 1:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

تورينو X فيورنتينا - الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

هيلاس فيرونا X روما - الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X فينيزيا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج X ماينز 05 - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا مونشنجلادباخ X فيردر بريمن - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تولوز X ستاد ريمس - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير X رين - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

لوهافر X مونبلييه - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نانت X مارسيليا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X إسطنبول باشاك شهير - الساعة 12:30 ظهرا

ايوبسبور X هاتاي سبور - الساعة 3 عصرا

بودريم سبور X ألانيا سبور - الساعة 3 عصرا

طرابزون سبور X فناربخشة - الساعة 6 مساء