وفاة لاعب النصر الليبي الشاب في حادث سير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:27 صباحاً - أعلن نادي النصر الليبي في بيان رسمي وفاة لاعبه الشاب محمد الوافي مساء أمس السبت.

وفاة لاعب النصر الليبي

وقال النصر الليبي في بيان عبر فيس بوك: "ببالغ الحزن والأسى، نعزي أنفسنا أولًا ونعزي الوسط الرياضي وعائلة لاعبنا الشاب محمد الوافي، الذي انتقل إلى رحمة الله".

وأضاف: "كان محمد مثالًا للإخلاص والتفاني في كرة القدم، وترك أثرًا لا ينسى في قلوب زملائه ومدربيه. إن خسارته تمثل فاجعة كبيرة لنا جميعًا، سواء كأفراد أو كعائلة رياضية".

وأتم البيان: "ندعو الله أن يرحم الفقيد ويغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته. كما نؤكد دعمنا الكامل لعائلته في هذا الوقت العصيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت تقارير صحفية ليبية قد أكدت أن لاعب النصر تعرض لحادث سير مروع أودى بحياته مساء السبت.

وكان الوافي لاعبًا في صفوف فرق الفئات السنية بنادي النصر الليبي، وتفاعلت جماهير الفريق مع خبر وفاته بالعديد من رسائل النعي.

وكان نادي النصر الليبي قد توج بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي ولكنه ودع مبكرًا منافسات دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني في الدوري التمهيدي.

وتعادل النصر مع المريخ دون أهداف في ليبيا وخسر خارج ملعبه بنتيجة 0-2.

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