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أبرزها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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أبرزها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أبرزها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:10 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد عددا من المباريات القوية علي رأسهم مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني بالإضافة لمباريات دوري المحترفين المصري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا  - 4 مساءً - بى إن سبورت 1HD
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 6:30 مساءً - بى إن سبورت 1HD
 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس - 3 عصرًا - بى إن سبورت 6 HD

برشلونة  ضد اسبانيول - 5:15 مساءً - بى إن سبورت 3 HD

اشبيلية ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساءً - بى إن سبورت 6 HD

أتلتيك بلباو ضد ريال بيتيس - 10 مساءً - بى إن سبورت 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فرايبورج ضد ماينز - 4:30 مساءً - بى إن سبورت 5 HD

مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن - 6:30 مساءً - بى إن سبورت 4 HD
 

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”


أبو قير للاسمدة ضد لافيينا - 2:30 عصرًا
كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة - 2:30 عصرًا
القناة ضد المنصورة - 2:30 عصرًا
المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس - 2:30 عصرًا 

السكة الحديد ضد طنطا - 2:30 عصرًا - Ontime sports 2

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

تولوز ضد ريمس - 4 مساءً - بى إن سبورت 4 HD

اوكسير ضد رين  - 6 مساءً - بى إن سبورت اكسترا 1

لوهافر ضد مونبيليه - 6 مساءً - بى إن سبورت اكسترا 2

نانت ضد مارسيليا - 9:45 مساءً - بى إن سبورت 4 HD
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


نابولي ضد أتالانتا - 1:30 ظهرًا
تورينو ضد فيورنتينا - 4 عصرًا
هيلاس فيرونا ضد روما - 7 مساءً
إنتر ميلان  ضد فينيزيا - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي


قونيا سبور ضد إسطنبول باشاكشهير - 12:30 ظهرًا
ايوبسبور ضد هاتاي سبور - 3 عصرًا
بودرامسبور ضد ألانيا سبور - 3 عصرًا
طرابزون سبور ضد فنربخشة - 6 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي


اي في اس فوتبول ضد فاماليكاو - 5:30 مساءً
كلمتكريا جيماريش ضد موريرنسي - 8 مساءً
أروكا ضد سبورتينج براجا - 8 مساءً
بورتو ضد إستوريل - 10:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي


الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة - 5 مساءً
الفتح الرباطي ضد الوداد البيضاوي - 7 مساءً
اتحاد طنجة ضد المغرب الفاسي - 9 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي


الصفاقســــي ضد الأولمبي الباجي - 3:30 عصرًا
قوافل قفصة ضد اتحاد تطاوين - 3:30 عصرًا
الترجي الجرجيسي ضد البنزرتي - 3:30 عصرًا
النجم الساحلى  ضد الترجى الرياضي - 3:30 عصرًا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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