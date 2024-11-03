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المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر - أخبار كلمتك

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المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر - أخبار كلمتك

المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - كشف عماد فاروق، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، سبب عدم استمراره في منصبه في الفريق الأول للكرة بالقلعة الحمراء.

وقال عماد فاروق المعد النفسي السابق للأهلي، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": “اجتمعت مع مارسيل كولر ومحمد رمضان على انفراد لشرح فلسفة العمل الخاصة بي، وطلبت أن يكون المسمى الوظيفي لي في الأهلي أخصائي الاستثمار النفسي”.


وواصل عماد فاروق: “طلبت أن تكون لي صلاحيات داخل الأهلي وعقد جلسة مع الخطيب لعرض مشروع خاص بالأكاديميات، كما طلبت أن يقوم محمود الخطيب بنفسه بتقديمي والإعلان عن التعاقد معي”.

وتابع: “طلبت أن يقوم الخطيب بتقديمي للاعبين في مران الأهلي، وتعجبت من تصريحات محمد رمضان خلال قناة الأهلي وإشارته أن معي دكتوراه”.

وزاد:  “كنت متأكدا أن حديثي بشأن المقابل المادي سيحدث صداما داخل الأهلي، وقلت لمحمد رمضان إنني لن أختلف كثيرا عن الطاقم المساعد لمارسيل كولر الذي يصل راتب الشخص فيه لـ 20 ألف دولار”.

 

وأردف عماد فاروق: “رحبت بالحصول على ما يوازي ما يتقاضاه مساعدي كولر بالجنيه المصري وليس بالدولار، ومحمد رمضان قال لي: "اللي قبلك كان بياخد 20 ألف جنيه.. ده سعركم، ولم يعجبني أسلوب محمد رمضان في الحديث معي خلال جلستي معه”.

 

وشدد عماد فاروق: "عرضت على محمد رمضان التطوع مع الأهلي بعدما سمعت العرض المادي المعروض علي، ومحمد رمضان قال لي 'محمود الخطيب بيرفض العمل تطوعا'، ومحمد رمضان طلب تغيير منصبي إلى المستشار النفسي لمدير الكرة".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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