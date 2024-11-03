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أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو) - أخبار كلمتك

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أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو) - أخبار كلمتك

أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:21 صباحاً - علق محمد عبد المنعم على فوز فريقه نيس على بريست، مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي. 

وخاض محمد عبد المنعم المباراة كاملة، وتمكن نيس من الفوز بهدف دون مقابل على بريست.


ونشر نيس عبر حسابه على منصة "إكس" تصريحات لمحمد عبد المنعم عقب المباراة والتي أعرب خلالها عن سعادته بالفوز.

 

وقال محمد عبد المنعم: "الحمد لله على الفوز، فوز مهم يمنحنا ثقة في الفترة القادمة إن شاء الله".


وأكد: "الحصول على 3 نقاط على أرض بريست في ملعب صعب وفريق جيد جدًا، الحمد لله على الثلاث نقاط".

واختتم: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وجميع الطاقم والجمهور الذي ساندنا، الحمد لله".

نيس يفوز علي بريست

 

وفاز فريق نيس على نظيره بريست، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب "فرانسيس بليه".

وسجل هدف فوز فريق نيس اللاعب إيفان جيساند في الدقيقة 42.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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