الرياضة - 12:50 - ميلان يفوز على مونزا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:50 صباحاً - نجح ميلان في الفوز على مضيفه مونزا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب يو باور ستاديوم في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف ميلان والمباراة الوحيد اللاعب تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 43.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 17 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما تجمد رصيد مونزا عند 8 نقاط في المركز السابع عشر مؤقتا.

ويتصدر نابولي الكالتشيو برصيد 25 نقطة وبفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.