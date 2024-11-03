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الرياضة - 12:50 - ميلان يفوز على مونزا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - ميلان يفوز على مونزا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:50 - ميلان يفوز على مونزا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:50 صباحاً - نجح ميلان في الفوز على مضيفه مونزا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب يو باور ستاديوم في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف ميلان والمباراة الوحيد اللاعب تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 43.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 17 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما تجمد رصيد مونزا عند 8 نقاط في المركز السابع عشر مؤقتا.

ويتصدر نابولي الكالتشيو برصيد 25 نقطة وبفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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