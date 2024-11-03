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الرياضة - 12:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:50 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-11-2024 استقرارًا نسبيًا بمختلف الأسواق المحلية للمستهلك، ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق بالنسبة للمستهلك إلى نحو 83 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 117 جنيهًا، وذلك طبقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-11-2024

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المزرعة ما بين 69 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بينما ستصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 إلى 83 جنيهًا للكيلو الواحد في المتوسط.

كما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد ببورصة الدواجن، بين 88 و89 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين مبلغ 90 إلى 93 جنيها للكيلو في المتوسط.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأحد في المزرعة، نحو 62 جنيهًا، بينما ستصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو الواحد في المتوسط.

أسعار البط اليوم الأحد 3-11-2024

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الأحد من 60 إلى 65 جنيهًا.

سعر البط المولار، يتراوح اليوم الأحد من 65 إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر البط المسكوفى اليوم الأحد 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3-11-2024

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن ما بين 35 حتى 46 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد في بورصة الدواجن ما بين مبلغ 22 إلى 23 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الأحد ببورصة الدواجن ما بين قيمة 23 إلى 24 جنيهًا.

- بينما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الأحد في بورصة الدواجن ما بين مبلغ 19 إلى قيمة 20 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

الأحد

3-11-2024

سجلت أسعار البيض الأحمر بقيمة 165 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 175 جنيهًا.

وصلت أسعار البيض الأبيض اليوم الأحد 153 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك قيمة 175 جنيهًا.

سجلت أسعار البيض البلدى اليوم 180 جنيهًا للمستهلك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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