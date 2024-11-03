جهاد جريشة: ركلة جزاء الزمالك ضد البنك الأهلي غير صحيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:32 صباحاً - الزمالك، قال جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، إن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة.

ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة

وأضاف جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "هناك ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البنك الأهلي تم احتسابها في مباراة الزمالك".

وأكمل: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، وسيد نيمار حاول تفادي ناصر منسي".

الحكم الدولي جهاد جريشة، كلمتك

أداء جيد للحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا

وتابع: "التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كان جيدا للغاية، وأداء بسيوني كان متميزا".

واختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلا: "ركلة جزاء سيراميكا المحتسبة ضد الأهلي صحيحة بسبب عرقلة من أكرم توفيق للاعب سيراميكا، وقرار بسيوني صحيح 100%".

هدفا طاهر وقندوسي صحيحان

وأضاف جهاد جريشة، أن حالات التسلل التي التجأ فيها الحكم محمود بسيوني لتقنية الفيديو، لحسم هدف طاهر محمد طاهر الخامس في مرمى سيراميكا، وهدف أحمد قندوسي في مرمى الأهلي، تم احتساب الهدفين بعد الرجوع للفار، وهي قرارات سليمة لصحة الهدفين وعدم وجود شبهة تسلل رغم صعوبة الحالتين.

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