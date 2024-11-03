ميسي يعود للظهور في برشلونة من جديد، تعرف على القصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيعود إلى ناديه الأسبق برشلونة، في مناسبة استثنائية، خلال نوفمبر الجاري.

ورحل ميسي عن صفوف البارسا في صيف 2021، بعد انتهاء عقده، ليلعب بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي بين 2021 و2023، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي سيحضر الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، يوم 29 من الشهر الحالي.



وأضافت الصحيفة أن الحفل سيقام في مسرح "ليسيو"، بحضور العديد من أساطير برشلونة.

ولم تعلن إدارة البلوجرانا رسميًا أي تفاصيل بشأن الاحتفالية، حتى الآن.

ويمر الفريق الكتالوني بفترة رائعة حاليا، لا سيما بعد انتصاره الكاسح على بايرن ميونخ (4-1) وريال مدريد (4-0)، في دوري أبطال أوروبا والليجا على الترتيب.

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