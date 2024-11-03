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الرياضة - 12:01 - مائل للبرودة صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - مائل للبرودة صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - مائل للبرودة صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية وغزيرة أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، وفي آخر الليل، ومعتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

هناك أمطار متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحياناً علي مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري)

وأشارت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الاحمر) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للارصاد الجوية فأن حركة الملاحة البحرية على البحر الابيض المتوسط مضطربة، والأمواج تتراوح بين 1، 5 إلي 2، 5 متر.

أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر فهي معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الامواج بين 1 الى 1، 75 م

درجات الحرارة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

القاهرة العظمى 26 الصغرى 19

العاصمة الإدارية العظمى 27 الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19

العلمين الجديدة العظمى 24 والصغرى 18

مطروح العظمى 24 الصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 21

الغردقة العظمى 30، الصغرى 20

أسيوط العظمى 26 الصغرى 13

سوهاج العظمى 27 الصغرى 15

قنا العظمى 29 الصغرى 16

الأقصر العظمى 29 الصغرى 16

أسوان العظمى 29 الصغرى 17

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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