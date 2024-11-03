الرياضة - 12:01 - عيار 21 وصل كام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سعر الذهب عيار 21 الأكثر تدولا في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، نحو 3770 جنيها للبيع، و3755 جنيها للشراء بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4308.5 جنيها للبيع و4291.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليو الأحد 3 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4308.5 جنيه 4291.5 جنيه عيار 22 3949.5 جنيها 3933.75 جنيه عيار 21 3770 جنيها 3755 جنيها عيار 18 3231.5 جنيه 3218.5 جنيه عيار 14 2513.25 جنيه 2503.25 جنيه عيار 12 2154.25 جنيه 2145.75 جنيه عيار 9 1615.75 جنيه 1609.25 جنيه

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال بداية تعاملات اليوم نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 3949.5 جنيه للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية نحو 3770 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية ليسجل 3231.5 جنيه للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بينما سعر الذهب عيار 12 في تعاملات اليوم نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، نحو 30160 جنيها للبيع، 30040 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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