رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا - أخبار كلمتك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

يوفنتوس يفوز على أودينيزي 0/2 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
يوفنتوس يفوز على أودينيزي 0/2 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

يوفنتوس يفوز على أودينيزي 0/2 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - حقق فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب مضيفه أودينيزي، بنتيجة 2-0، على ملعب داتشيا أرينا، بمنافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم السبت.

سجل ثنائية يوفنتوس كل من الحارس مادوكا أوكوي بالخطأ في مرماه (الدقيقة 20) ونيكولو سافونا (37)، ليعود اليوفي لمسار الانتصارات بعد تعادلين إيجابيين ضد إنتر وبارما.

رفع البيانكونيري يوفنتوس بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الصدارة، ويتجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة بالمركز السابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق