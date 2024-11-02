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عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله - أخبار كلمتك

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عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله - أخبار كلمتك

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - فجر عماد متعب نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن تخطيطه لتنظيم مهرجان اعتزاله خلال الفترة المقبلة بمباراة تجمع الأهلي أمام برشلونة الإسباني.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية: "كان من المفترض أن تقام مباراة اعتزالي بعد فترة كورونا، لكن الظروف لم تسمح بذلك، وإن شاء الله تتم على خير، كنت أريد أن أختتم مسيرتي في أجواء يكون بها المدرج ممتلئًا، لكن بعد استقبال الجماهير لي في مباراة الأهلي والعين، تحمست أكثر من البداية".

وأضاف: "الليلة، سأجري مكالمة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة لإقامة مباراة اعتزالي بين الفريق الكاتلوني وبين الأهلي، وسنرى المواعيد المناسبة بالنسبة لهم وبالنسبة للنادي الأهلي".

وتابع: "لم أتواصل بعد مع الأهلي، وما زلت أنتظر الرد من برشلونة على المواعيد المناسبة، ثم سأتحدث مع الأهلي".

جماهير الأهلي توجه تحية خاصة لـ عماد متعب قبل مباراة العين

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه تحية خاصة لـ عماد متعب لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق وذلك قبل مباراة العين الإماراتي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، كما حرص نجم الأهلي السابق على التوجه إلى الجماهير لتبادل التحية.  

وفاز الأهلي، على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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