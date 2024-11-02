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الرياضة - 08:00 - هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟.. نقيب الجزارين يجيب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:00 - هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟.. نقيب الجزارين يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟.. نقيب الجزارين يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 08:00 مساءً - نفى عادل أبو تيج نقيب الجزارين، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثير استيراد البيض على أسعار اللحوم، أو انخفاض سعر اللحوم بالفترة المقبلة.

وأكد نقيب الجزارين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة حوار»، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار لم يؤثر على أسعار اللحوم، لافتا إلى أن أسعار اللحوم ثابتة، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في أسعار اللحوم.

وأوضح عادل أبو تيج، أن سعر اللحوم ثابتة منذ شهرين، وكيلو اللحوم بـ380 و390 جنيه للكيلو، مضيفا أن سعر اللحوم لن يتأثر باستيراد البيض.

وعن سبب استقرار أسعار اللحوم في الفترة الحالية أوضح نقيب الجزارين أن أسعار اللحوم ثابتة بسبب قلة الطلب على الشراء، فهناك معروض ونسبة الشراء ضعيفة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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