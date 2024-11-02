الرياضة - 08:00 - ترامب: بايدن يكرهني.. ومصير أمريكا في الوقت الحالي بأيدي الناخبين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 08:00 مساءً - قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إن مصير الولايات المتحدة في الوقت الحالي بأيدي الناخبين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب خلال كلمة له في ولاية جاستونيا: «بايدن يكرهني ولم يبل بلاء حسنا في منصب الرئيس».

مرشحو الانتخابات الأمريكية 2024

- كامالا هاريس، مرشّحة الحزب الديمقراطي.

- دونالد ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري.

من هو دونالد ترامب؟

- التحق بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا.

- بدأ مسيرة إدارة الأعمال في شركة والده المتخصصة في العقارات وأظهر تميزا في مجال الأعمال تحت رعاية والده فرد ترامب.

- شيدت شركته ناطحات السحاب، وأول ناطحة سحاب أسماها «برج ترامب» قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل كلها اسمه.

- قدم لمدة 12 عاما برنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس».

- كاد أن يشهر إفلاسه خلال أزمة العقارات في 1990 نتيجة ارتفاع قيمة ديونه التي بلغت مليارات الدولارات، لكنه استطاع التغلب على هذه المصاعب.

- ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإن دونالد ترامب كثيرا ما يتباهى بثروته التي يضخمها أحيانا، ويقول إنها تناهز 10 مليارات دولار، وهناك العديد من التقارير تشكك في ذلك.

من هي كامالا هاريس؟

- ولدت هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرين، من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي.

- نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية العازبة، شيامالا غوبالان هاريس.

- التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد.

- أصبحت المدعي العام الأعلى لسان فرانسيسكو في عام 2003.

- تم انتخابها كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدع عام لولاية كاليفورنيا.

- تم انتخابها في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا عام 2017.

- أطلقت هاريس حملة ترشحها لمنصب الرئيس في بداية عام 2019، وقوبل عرضها في عام 2020 بحماس أوليّ، ولكنها لم تنجح.

موعد إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وسيتم الإعلان عن الفائز في ليلة الانتخابات، وربما يستغرق الأمر بضعة أيام كما حدث في عام 2020، ويؤدي الرئيس الأمريكي اليمين الدستوري رسميا لتولي منصبه في يناير 2025 في حفل يُعرف باسم حفل التنصيب، يُقام على درجات مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.