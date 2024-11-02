المنافسة تشتعل بين مرموش وكين على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:47 مساءً - واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، مطاردة الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وقدم مرموش أداء متميزا أمام بوخوم، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني، حيث سجل هدفا وصنع هدفين ليقود فريقه لفوز كاسح 7 / 2، كما أحرز هاري كين هدفين في فوز بايرن ميونخ على يونيو برلين ضمن نفس الجولة ليشتعل صراع هدافي الدوري الألماني.

ورفع مرموش رصيده التهديفي إلى 10 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، بفارق هدف واحد عن كين الذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني كالتالي:

1: هاري كين - بايرن ميونيخ - 11 هدف

2: عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 10 أهداف

3: تيم كلاينينست - بوروسيا مونشنجلادباخ - 6 أهداف

4: فيكتور بونيفيس - باير ليفركوزن - 6 أهداف

5: أندريه كراماريتش - هوفنهايم - 5 أهداف

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

في خط الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة.

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