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الدوري الانجليزي، بمشاركة سام مرسي إيبسويتش تاون يتعادل مع ليستر سيتي - أخبار كلمتك

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الدوري الانجليزي، بمشاركة سام مرسي إيبسويتش تاون يتعادل مع ليستر سيتي - أخبار كلمتك

الدوري الانجليزي، بمشاركة سام مرسي إيبسويتش تاون يتعادل مع ليستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - تعادل فريقا إيبسويتش تاون وليستر سيتي بهدف لكل فريق، علي ملعب بورتمان رود في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

مباراة إيبسويتش تاون وليستر سيتي 

 

تقدم لفريق إيبسويتش تاون ليف ديفيس في الدقيقة 56 باسيست من سام مرسي وتعادل لفريق ليستر سيتي جوردان ابو 90

 جدير بالذكر أن فيلبس لاعب إيبسويتش تاون تعرض للطرد في الدقيقة 77  

ويحتل إبسويتش المركز الـ18 بخمس نقاط، ولم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري مثل ولفرهامبتون وساوثامبتون.

  أما ليستر فيأتي في المركز الـ15 بعشر نقاط

تشكيل إيبسويتش تاون امام ليستر سيتي 

ويتواجد سام مرسي في التشكيل الأساسي لفريقه إبسويتش تاون في مواجهة ليستر سيتي 

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: أريجانيت موريتش

الدفاع: ليف ديفيز- كاميرون بورجيس- دارا أوشيه- بن جونسون

الوسط الدفاعي: سام مرسي – كالفن فيليبس

الوسط الهجومي: صامويل سزموديكس – كونور شابلين- أوماري هوتشينسون

الهجوم: شيوديزي أوجبيني – ليام ديلاب – جاك كلارك

وخلال الموسم الجاري خاض سام مرسي مع إبسويتش ثماني مباريات سجل خلالهم هدفا وحيد

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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