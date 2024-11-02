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التعاون يتعادل مع الخلود 1/1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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التعاون يتعادل مع الخلود 1/1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

التعاون يتعادل مع الخلود 1/1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - الدوري السعودي، تعادل فريق الخلود مع مضيفه التعاون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أحرز ماوليدا الهدف الأول في المباراة لصالح نادي الخلود في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، فيما تعادل المتألق الجامبي موسى بارو النتيجة لنادي التعاون في الدقيقة 32.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي التعاون إلى النقطة 12 في المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري السعودي، بينما جاء الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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