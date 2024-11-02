غدا، الزمالك يواجه الشمس وديا لتجهيز البدلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الحادية عشرة والنصف صباح غد الأحد، أمام فريق الشمس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من قائمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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