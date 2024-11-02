الرياضة - 07:26 - كيفية الإبلاغ عن عروض الجمعة البيضاء الوهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - الجمعة البيضاء 2024.. مع اقتراب موعد الجمعة البيضاء لعام 2024 يتساءل الكثير من الأفراد عن موعدها وكيفية الإبلاغ عن الإعلانات المضللة والعروض الوهمية.

وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ كيفية الإبلاغ عن عروض الجمعة البيضاء الوهمية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

موعد الجمعة البيضاء 2024

تبدأ المحلات التجارية الشهيرة في الجمعة البيضاء 2024 في مصر بتقديم العروض والتخفيضات منذ الأسبوع الذي يسبق الجمعة البيضاء، وتستمر حتى الموعد المحدد مما يمنح المتسوقين فرصة للاستفادة من التخفيضات قبل يوم الجمعة، وعادة ما تستمر مدة تخفيضات الجمعة البيضاء لأسبوع ويأتي ذلك وفقا لسياسة المتاجر والسلاسل التي تطرح العروض وأما عن موعد الجمعة فهي يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024.

الجمعة البيضاء 2024

جهاز حماية المستهلك حذر المواطنين من عروض الجمعة البيضاء الوهمية، مؤكدا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من عدم الانخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

طرق الإبلاغ عن عروض الجمعة البيضاء الوهمي

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن هناك عِدّة طرق للبلاغ عن عروض الجمعة البيضاء الوهمية وهي كالآتي:

إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 19588.

الاتصال بالخط الساخن وذلك من خلال أي خط أرضى على الرقم التالي 0233030170.

إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك من هنـــــــــا.

التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك وذلك في العنوان التالي: 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

تسجيل الشكوى عبر خدمة برنامج الواتس اب على رقم التالي: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.