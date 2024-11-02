الرياضة - 06:59 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:59 مساءً - الأهلي ضد سيراميكا.. أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها مساء اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مسابقة «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي ضد سيراميكا في الدوري

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتشي بقوة عقب الفوز بلقب السوبر المحلي وكأس الثلاث قارات على حساب العين الإماراتي، لتفادي مفاجآت الدوري الممتاز، والفوز على سيراميكا كليوباترا وحصد أول ثلاثي نقاط في المسابقة من أجل الحفاظ على اللقب في خزائنه.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة الأهلي، وهو يمتلك طموحًا كبيرًا بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي، حيث يسعى الفريق للدخول في المربع الذهبي للدوري الممتاز هذا الموسم، مستفيدًا من الصفقات القوية التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي..

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع يحيى عطية الله ياسر إبراهيم يوسف أيمن أكرم توفيق في خط الوسط أحمد نبيل كوكا مروان عطية إمام عاشور حسين الشحات في خط الهجوم وسام أبو علي طاهر محمد طاهر

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء اليوم السبت، الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.