بايرن ميونخ يفوز على يونيون برلين بثلاثية في الدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - فاز فريق بايرن ميونخ علي نظيره يونيون برلين بنتيجة 3ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

وسجل الهدف الأول والثالث لفريق بايرن ميونخ اللاعب هاري كين في الدقيقة 15 من ركلة جزاء والدقيقة 51، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق كومان بالدقيقة 43.

تشكيل بايرن ميونخ أمام يونيون برلين

تشكيل يونيون برلين أمام بايرن ميونخ

ترتيب بايرن ميونخ ويونيون برلين بالدوري الألماني

وبتلك النتيجة يحتل فريق بايرن موينخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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