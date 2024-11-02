الرياضة - 06:43 - حماس تنفي ما تداولته وسائل إعلام بشأن اغتيال محمد الضيف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم السبت، صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن تصريحات منسوبة قالت إنها لمصدر في الحركة، حول مصير القائد محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وطالبت حركة حماس في بيان لها، جميع وسائل الإعلام بضرورة تحرّي الدقة والمصداقية والمهنية.

وكانت مواقع إخبارية، نقلت اليوم السبت، عن مصادر مطلعة، تقول إنها من داخل حركة «حماس»، أن قيادة الحركة داخل قطاع غزة وخارجه، تلقت مؤشرات جديدة تؤكد اغتيال محمد الضيف.

وذكرت تقارير، نقلا عن مصادر متعددة قالت إنها من داخل حركة «حماس» ومقربة منها، بعض التفاصيل بخصوص استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا.

وجاء ضمن التفاصيل نقلا عن المصادر أنه: «مع اشتداد العملية العسكرية داخل خان يونس، أصر السنوار على البقاء فيها، وانفصل مرات عدة عن شقيقه محمد، وعن رافع سلامة قائد لواء المنطقة الذي اغتيل في يوليو (تموز) الماضي بضربة استهدفته برفقة محمد الضيف «قائد كتائب القسام» الذي كان يلتقي بهم في بعض الأحيان منذ بداية الحرب داخل منازل أو أنفاق آمنة».

يذكر أنه في وقت سابق، استشهد يحيى السنوار في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكشفت وسائل إعلام عبرية عن ذلك، وبعد التأكد أعلنت حركة حماس استشهاده في اليوم التالي.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 الذي يوافق اليوم ال393 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43314 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى و102019 مصابا.